‘Anti-Zionisme bukanlah anti-Semitisme’: Pelajar PhD tolak propaganda AS, dipaksa hentikan pengajian
Ketika institusi-institusi AS meningkatkan usaha untuk memadamkan penderitaan rakyat Palestin, pelajar di seluruh kampus menentang percubaan sistematik untuk mengubahsuai jenayah Israel, dengan mempertaruhkan pengajian mereka dan masa depan kerjaya.
AS dan China kembali ke meja diplomasi di Malaysia
Ketua Pengarah WTO memberi amaran bahawa ketegangan berterusan antara AS dan China berpotensi mengurangkan hasil global sehingga 7 peratus.
Putin akui peluru berpandu Rusia terkena pesawat Azerbaijan yang terhempas tahun lalu
Putin mengaitkan nahas tersebut sebahagiannya dengan kehadiran dron Ukraine di ruang udara Rusia.
Jeffery Sachs: ‘Majoriti mahu perang Gaza tamat dan Palestin merdeka’
Dengan perang genosid Israel ke atas Gaza memasuki tahun kedua, pakar ekonomi AS dan penasihat UN Jeffery Sachs menuduh AS dan Israel menjalankan “genosid yang berterusan.”
Pembebasan 23 aktivis GSF Malaysia: Kemenangan diplomasi kemanusiaan Malaysia di pentas global
Seramai 23 aktivis Malaysia yang ditangkap oleh Israel semasa misi Global Sumud Flotilla telah tiba di Istanbul, Turkiye, sebelum pulang ke Malaysia.
Israel akan rampas lebih banyak tanah Palestin untuk penempatan haram Yahudi di Tebing Barat
Rancangan ini termasuk pembinaan 58 unit penempatan haram baharu di penempatan Mitzpe Yeshai, yang dibina di atas tanah Palestin.
