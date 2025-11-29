KOMENTAR
Ahmed Najar
Rancangan licik dan jahat Netanyahu untuk terus bunuh rakyat Palestin
Agenda Hari Ini
Adakah sudah masanya untuk China mempertimbangkan jadi hos ibu pejabat PBB, Bank Dunia dan IMF?
Oleh Abhishek G Bhaya
Mengingati 7 Oktober: Memori yang dipertikaikan dan penderitaan yang tak berkesudahan
Oleh Richard Falk
Dunia yang berani: Adakah kita bersedia menyerahkan tampuk kuasa kepada AI?
Oleh Ozan Ahmet Cetin
UNGA80 tiba di New York, isu Palestin mendominasi pentas
Oleh Sadiq S Bhat
Krisis kepercayaan terhadap PBB dan langkah untuk merapatkan jurang harapan
By Jaffar Hasnain
DI SEBALIK TAJUK
Koridor Zangezur, arteri berkurun lama antara persaingan dan ketahanan
Huseyin Nurlu
Di sebalik bendera: Bagaimana ‘patriotisme akar umbi’ UK mengaburkan agenda sayap kanan
Yousra Samir Imran
Operasi ‘falling lion’: Kejatuhan Mossad di Turkiye
Huseyin Nurlu
Bagaimana undang-undang harta orang tidak hadir Israel memudahkan pencurian tanah Palestin
Oleh Baptiste Sellier
Perang India terhadap buku cuba hapuskan kekejaman yang dilakukannya di Kashmir
Oleh Nasir Qadri
Adakah pengiktirafan mempunyai makna ketika Palestin sedang dihapuskan?
Oleh Nasir Qadri
Kebuluran menjadi senjata pembersihan etnik dan kekejaman genosid Israel di Gaza
Oleh Dr Dan Steinbock
Rundingan antara pedang dan leher? Pengajaran genosid Srebrenica untuk Gaza
Oleh Ahmed Najar
Adakah nuklear jawapannya untuk Asia Tengah tingkatkan pertumbuhan?
Oleh Djoomart Otorbaev
Konflik Iran-Israel, aplikasi mesej dan ilusi privasi
By Ozan Ahmet Cetin
Penulis Pilihan
Salman Niyazi
Huseyin Nurlu
Perlumbaan mineral: Cengkaman China, pertaruhan Amerika, dan kebangkitan Türkiye
Dr Dan Steinbock
Bagaimana perniagaan dan institusi kewangan Israel sokong pendudukan haram di tanah Palestin
Ahmed Najar
Bila bom pulang ke gagang: Kemunafikan kemarahan Israel terhadap serangan hospital
Dari Palestin ke Iran: Adakah dasar Timur Tengah India berubah di bawah Modi?
By Abhishek G Bhaya