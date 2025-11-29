PERANG GAZA

Berita tentang perang di Gaza termasuk Hamas dan yang berkaitan seperti gencatan senjata dsb.

Mesir jemput Malaysia anjur bersama Persidangan Pembangunan Semula Gaza
Anwar berkata Mesir mungkin membuat jemputan itu kerana pendirian konsisten dan tegas Kuala Lumpur terhadap Gaza dan Palestin.
Mesir jemput Malaysia anjur bersama Persidangan Pembangunan Semula Gaza
Malaysia gesa pertimbangkan sekatan terhadap Israel – Tok Mat
Menteri Luar Negeri menegaskan rejim itu mesti dipertanggungjawabkan atas pelanggaran jelas terhadap undang-undang antarabangsa.
Malaysia gesa pertimbangkan sekatan terhadap Israel – Tok Mat
Kerajaan bekerjasama dengan NGO salur bantuan ke Gaza – Wisma Putra
Wisma Putra baru-baru ini mempengerusikan mesyuarat penyelarasan pada 21 Oktober yang dihadiri 12 NGO bagi memperkemas logistik dan memastikan bantuan dapat disalurkan ke Gaza dalam masa terdekat.
Kerajaan bekerjasama dengan NGO salur bantuan ke Gaza – Wisma Putra
OPINION
opinion
author
Zeynep Conkar
Erdogan: "Mereka kata Israel tidak bersalah, bagaimana boleh kata begitu?"
Erdogan: "Mereka kata Israel tidak bersalah, bagaimana boleh kata begitu?"
Isu Gaza dibangkit dalam semua pertemuan dengan Trump di ASEAN, kata Anwar
Menurut Anwar, beliau telah membangkitkan isu ini sebanyak tiga kali termasuk perbincangan dengan Trump semasa dalam ‘The Beast’ (kereta rasmi Presiden Amerika) baru-baru ini.
Isu Gaza dibangkit dalam semua pertemuan dengan Trump di ASEAN, kata Anwar
Rancangan licik dan jahat Netanyahu untuk terus bunuh rakyat Palestin
Serangan baharu Israel ke atas Gaza mendedahkan agenda sebenar penjajah Zionis — untuk meneruskan genosid — walaupun di bibir mereka sering mengulang hasrat untuk gencatan senjata.
Rancangan licik dan jahat Netanyahu untuk terus bunuh rakyat Palestin