Pope: Türkiye miliki ‘kedudukan penting’ di Mediterranean dan masa depan dunia
‘Anda mempunyai kedudukan penting sekarang dan untuk masa depan Mediterranean, serta seluruh dunia,’ kata Pope, yang juga ketua negara Vatican, pada sidang media bersama presiden Türkiye
20 askar Türkiye maut dalam nahas pesawat kargo tentera di Georgia
Punca nahas masih belum diketahui sementara pasukan mencari dan menyelamat Turki meneruskan operasi bersama pihak berkuasa Georgia.
Nahas pesawat kargo tentera Türkiye berhampiran sempadan Georgia-Azerbaijan bawa 20 anak kapal
Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdogan meluahkan rasa sedih dan memaklumkan bahawa usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan.
Türkiye sedia jadi tuan rumah rundingan damai Ukraine-Rusia: Menteri Luar Turkiye
Türkiye sedia jadi tuan rumah rundingan damai Ukraine-Rusia: Menteri Luar Turkiye
“Kami mengulangi kesediaan untuk menjadi tuan rumah bagi rundingan pusingan keempat dan kemungkinan sidang kemuncak pemimpin-pemimpin di Istanbul,” kata Menteri Luar Turkiye.
Menteri Luar Turkiye gesa reformasi PBB, beri amaran “krisis legitimasi” dalam peraturan global
Menteri Luar menggesa multilateralisme yang lebih kukuh, sambil berkata tragedi Gaza mendedahkan kegagalan sistem antarabangsa.
