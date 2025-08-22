Fokus Hari Ini | 22 Ogos

Israel potong saluran paip air di utara Gaza

Israel dilaporkan merancang untuk mengurangkan bekalan air ke utara Gaza sambil membaiki saluran paip ke selatan, sebagai persediaan untuk apabila penduduk Palestin berpindah keluar dari Bandar Gaza, menurut penyiar awamnya.

Penyiar awam Israel KAN menyatakan bahawa kerajaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang menilai pemotongan aliran air di utara sambil membaiki dua saluran paip ke selatan Gaza.

Pengkritik berkata langkah itu menggunakan kehausan sebagai senjata dalam pembunuhan beramai-ramai oleh Israel itu, selain menyebabkan kebuluran dan menyekat bantuan.

Sejak Januari, Israel telah menghentikan bekalan air dari Mekorot, salah satu sumber terakhir Gaza.

Israel baru-baru ini mengumumkan operasi baharu, digelar Operasi Gideon’s Chariots 2, untuk merampas Bandar Gaza walaupun usaha gencatan senjata masih berjalan.

Pemimpin Pakistan, China bertemu perkukuhkan hubungan ekonomi

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berikrar meningkatkan hubungan antara Islamabad dan Beijing semasa pertemuannya dengan Menteri Luar China Wang Yi.

Sharif menegaskan semula sokongan tidak berbelah bahagi Pakistan kepada China dalam isu teras dan mengulangi komitmennya untuk memperdalam "perkongsian kerjasama strategik."

Beliau menekankan rancangan untuk meluaskan kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, teknologi maklumat dan komunikasi, pertanian, industri dan perlombongan.

Wang, di pihaknya, menyatakan hasrat Beijing untuk meningkatkan hubungan dua hala, sambil memuji usaha Pakistan untuk menjaga kedaulatannya, dan memastikan kerjasama berterusan dalam keamanan dan kestabilan serantau.

Kedua-dua pemimpin itu turut mempengerusikan dialog strategik yang membincangkan kerjasama ekonomi, memerangi keganasan, dan peningkatan kepada Koridor Ekonomi China-Pakistan.

AS akan semak semua 55 juta pemegang visa

Jabatan Negara mengumumkan kesemua 55 juta pemegang visa AS tertakluk kepada semakan berterusan susulan keputusan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan penguatkuasaan imigresen.

Visa boleh dibatalkan kerana tinggal lebih masa, aktiviti jenayah, keganasan atau ancaman kepada keselamatan awam.

Visa pelajar akan menghadapi penelitian khusus, termasuk pemantauan media sosial.

Setiausaha Negara Marco Rubio telah menggunakan undang-undang yang kurang diketahui untuk menyasarkan pengkritik dasar luar AS, terutamanya penunjuk perasaan yang mengkritik pembunuhan beramai-ramai Israel di Gaza.

Sejak Januari, 6,000 visa telah dibatalkan, dan visa kerja untuk pemandu trak asing kini digantung.

Mahkamah putuskan bekas peguam Trump tidak layak pegang jawatan

Seorang hakim memutuskan bahawa Alina Habba, bekas peguam kepada Presiden Trump, telah berkhidmat secara tidak sah sebagai pendakwa raya persekutuan tertinggi New Jersey.

Hakim Daerah AS Matthew Brann menyatakan Habba tidak layak memegang jawataan itu mengikut undang-undang.

Perintah itu ditangguhkan sementara menunggu rayuan. Keputusan itu menyusuli cabaran dua defendan dalam kes pengedaran dadah persekutuan, yang mempersoalkan kuasa Habba selepas tempoh interim 120 harinya berakhir.

Tindakannya, termasuk dakwaan, "mungkin diisytiharkan tidak sah," yang berpotensi menjejaskan ratusan kes.

Dasar Israel sebabkan ketidakstabilan Syria, mengancam rantau: Turkiye

Turkiye menyelar tindakan Israel yang menjejaskan kestabilan Syria dan rantau itu, sambil menggesa sekatan dihentikan dan menyokong kedaulatan Syria.

Bercakap di Majlis Keselamatan PBB, utusan PBB Turkiye Ahmet Yildiz menyeru agar Damsyik diperkasakan, supaya kestabilan rantau dapat dipulihkan.

Memetik pertempuran di Sweida baru-baru ini dan serangan Israel di Syria, Yildiz mengkritik SDF, iaitu cawangan kumpulan pengganas PKK di Syria, kerana gagal meredakan ketegangan susulan perjanjian dengan kerajaan.

Beliau menekankan kerjasama antarabangsa dan mengesahkan sokongan Turkiye untuk integriti wilayah Syria, perpaduan nasional, dan usaha keselamatan kerajaan baharu.