OPINION
Anwar gesa belia Malaysia, Afrika bebaskan diri daripada ‘mentaliti penjajah’
Dalam syarahannya bertajuk “Bridging Civilisations, Building Futures: Strengthening Afro-Malaysia Partnership for Shared Prosperity”, Anwar menekankan bahawa negara yang telah mencapai kemerdekaan wajar menentukan hala tuju sendiri.
