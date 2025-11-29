DUNIA

Israel serang Lubnan hampir 700 kali sejak gencatan senjata bermula
Walaupun perjanjian gencatan senjata telah dipersetujui, tentera Israel hanya berundur sebahagian dari selatan Lubnan, mengekalkan lima pos sempadan.
Malaysia, Kenya boleh pacu kemajuan melalui kerjasama AI — PM
Anwar menegaskan bahawa peranan AI tidak boleh dinafikan, malah mampu “membantu negara dan rakyat keluar daripada masalah ekonomi” serta melonjak ke arah pertumbuhan lebih pesat.
Dunia perlukan iklim kewangan lebih adil, kata Anwar di Sidang G20
Dalam sidang kemuncak itu, Anwar turut menyentuh isu kemanusiaan global, menggesa agar kekejaman di Gaza dihentikan serta mendesak penyelesaian damai bagi konflik di Sudan dan Ukraine.
Malaysia sedia kongsi kepakaran bantu Kenya jadi ‘Bintang Afrika’, kata Anwar
Perdana Menteri turut menyatakan rasa kagum terhadap kesungguhan Presiden William Ruto mengangkat pembangunan negara serta membina Kenya sebagai sebuah bangsa yang hebat.
Wartawan Palestin ditahan lebih 100 hari oleh Israel tanpa pertuduhan
Malaysia sedia perluas perdagangan dengan Ethiopia: PM Anwar
Beliau menekankan keperluan kedua-dua kerajaan mempererat kerjasama demi merancakkan ekonomi dan memperkukuh daya tahan demokrasi.
