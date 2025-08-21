Fokus Hari Ini | 21 Ogos, Khamis

Israel lancar fasa baru serangan pendudukan di Gaza

Tentera Israel telah mengisytiharkan satu fasa baharu dalam serangannya ke atas Kota Gaza, berikrar untuk menduduki semula enklaf itu di bawah serangan yang digelar ''Operasi Jentera Gideon .''



Jurucakap Effie Defrin berkata tentera kini menguasai pinggir Gaza, mendakwa 75 peratus "kawalan operasi."



Ketua Staf Eyal Zamir telah mengarahkan 60,000 pasukan simpanan baru, melanjutkan 20,000 lawatan semasa.



Kabinet Perang pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meluluskan rancangan untuk mengusir hampir sejuta rakyat Palestin ke selatan di Gaza.



Saksi melaporkan pengeboman Israel yang dahsyat di Zeitoun, di mana rumah dimusnahkan dan keluarga terpaksa melarikan diri.

PBB kecam Israel berhubung penempatan baharu Tebing Barat

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah mengecam kelulusan lebih 3,400 unit rumah di kawasan E1 Tebing Barat yang diduduki oleh rejim Zionis Israel.



Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres, melalui jurucakapnya Stephane Dujarric, berkata penempatan Yahudi melanggar undang-undang antarabangsa dan menentang resolusi PBB.



Kenyataan itu memberi amaran bahawa peluasan itu merupakan ancaman besar kepada penyelesaian dua negara, seterusnya menjejaskan prospek keamanan antara Israel dan Palestin.



Pembinaan penempatan di Tebing Barat yang diduduki, termasuk Baitulmaqdis Timur, kekal antara halangan yang paling dipertikaikan untuk menyelesaikan konflik.

Syria perkenalkan peraturan baharu untuk undi parlimen

Syria mengambil langkah tegas ke arah membentuk semula parlimennya ketika Presiden Ahmed al Sharaa meluluskan sistem pilihan raya sementara untuk Perhimpunan Rakyat.



Badan perundangan dua ratus sepuluh kerusi itu akan menyaksikan dua pertiga dipilih di 62 kawasan pilihan raya yang baru diundi, manakala presiden melantik baki sepertiga.



Dekri itu menetapkan peraturan ketat untuk keahlian, jawatankuasa pilihan raya, dan prosedur rayuan, menonjolkan ketelusan dan berkecuali.



Dengan pencalonan dibuka pada hari Khamis, Jawatankuasa Tertinggi bersedia untuk melancarkan proses pilihan raya, menandakan detik kritikal dalam pentadbiran peralihan Syria.

China, Pakistan dan Afghanistan bertemu untuk tingkatkan hubungan

Diplomat terkemuka dari China, Pakistan, dan Afghanistan bersidang di Kabul untuk Dialog Menteri Luar Tiga Hala Keenam, menandakan dorongan berani untuk kerjasama serantau.



Menteri Luar China Wang Yi menyertai Ishaq Dar dari Pakistan dan Amir Khan Muttaqi dari Afghanistan untuk mengesahkan komitmen mengenai perdagangan, keselamatan dan transit.



Para pemimpin berjanji untuk mempergiatkan usaha anti-keganasan, mengembangkan Koridor Ekonomi China-Pakistan ke Afghanistan, dan memupuk kerjasama dalam bidang seperti kesihatan, pendidikan, budaya dan kawalan dadah.



Muttaqi memuji forum tiga hala itu sebagai platform untuk membuka peluang serantau yang dikongsi bersama.

Hakim terbaik di dunia Frank Caprio meninggal dunia

Hakim AS Frank Caprio, yang dikenali sebagai "hakim paling baik di dunia," telah meninggal dunia pada usia 88 tahun selepas bertarung lama dengan kanser pankreas.



Siaran Instagram dari akaun rasminya mengesahkan kematiannya, memuji kemesraan, jenaka dan kebaikannya yang menyentuh jutaan orang.



Caprio, yang dilahirkan di Rhode Island pada tahun 1936, terkenal dengan empati di bilik mahkamah, sering mengurangkan denda bagi mereka yang memerlukan.



Dia meninggalkan warisan belas kasihan sebagai hakim, suami, bapa, datuk, dan datuk.

Dia juga membintangi rancangan yang dicalonkan Emmy Caught in Providence.