Fokus Hari Ini | 20 Ogos

Israel arah tentera simpanan menduduki Gaza disebalik rundingan gencatan senjata

Askar simpanan Israel telah mula menerima notis panggilan untuk pendudukan yang dirancang di Bandar Gaza, walaupun Hamas telah menerima cadangan gencatan senjata yang dikemukakan oleh Mesir dan Qatar.



Saluran 12 berkata tentera Israel telah pun mengeluarkan draf perintah kecemasan, dikenali sebagai "Perintah 8", kepada pasukan simpanan sebagai persediaan untuk menduduki Bandar Gaza.

Putin, Zelenskyy rancang untuk bertemu, kata Trump

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy mungkin akan membincangkan kaedah untuk menamatkan perang di Ukraine dalam masa terdekat.



Trump berkata dalam temu bual radio bahawa kedua-dua pemimpin itu sedang dalam proses untuk mengadakan mesyuarat bersama.



Trump turut menambah bahawa pembunuhan dalam perang itu perlu dihentikan.

Pemimpin Syria, Israel adakan rundingan Paris mengenai isu-isu teras

Menteri Luar Syria Asaad Hassan al Shaibani telah bertemu dengan delegasi Israel di Paris untuk membincangkan langkah-langkah gencatan dan kestabilan di selatan Syria.



Rundingan itu tertumpu kepada pemantauan gencatan senjata di wilayah Sweida, mengaktifkan semula perjanjian pemisahan 1974 antara Israel dan Syria, mengurangkan ketegangan dan memastikan tiada campur tangan dalam hal ehwal dalaman Syria.



Perbincangan itu diadakan dengan Amerika Syarikat sebagai perantara, iaitu sebahagian daripada usaha diplomatik untuk meningkatkan kestabilan di rantau itu dan memelihara integriti wilayah Syria.

Warga asing di AS bakal berdepan saringan 'anti-Amerika' dan 'anti-Semitik'

Pentadbiran Trump berkata ia akan memantau warga asing yang mempunyai sentimen "anti-Amerika" dan "anti-Semitik" semasa membuat keputusan sama ada untuk memberi hak untuk tinggal di AS atau tidak.



Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Imigresen AS berkata di laman webnya bahawa agensi itu sedang mengemas kini panduannya mengenai faktor yang dipertimbangkan oleh pegawai dalam permintaan mereka.



Agensi itu juga berkata ia memperluaskan pemeriksaannya, termasuk pemeriksaan media sosial dan ulasan di platform lain.

Palestin akan buat penampilan bersejarah di Miss Universe

Palestin bersedia membuat penampilan sulungnya di pertandingan Miss Universe tahun ini, selepas pesertanya berikrar untuk menonjolkan daya tahan dan kekuatan rakyatnya di pentas dunia.



Nadine Ayoub, jurulatih kesihatan dan pemakanan bertauliah yang dinobatkan sebagai Miss Palestine pada 2022, akan mencipta sejarah pada November 2025 sebagai wakil pertama negara itu di pertandingan Miss Universe.



Ayoub, dibesarkan di Kanada, Amerika Syarikat dan Tebing Barat yang diduduki, kini membahagikan masanya antara Dubai dan Ramallah.