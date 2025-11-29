Forum TRT World 2025 buka tirai beri penghormatan kepada wartawan yang terkorban di Gaza
Presiden Recep Tayyip Erdogan membuka Forum TRT World 2025 dengan seruan menghidupkan hati nurani dan keadilan terhadap Gaza, sambil berkata, “Mereka yang mendakwa Israel tidak bersalah harus melihat runtuhan, bom, dan kanak-kanak yang kelaparan.”
‘Anti-Zionisme bukanlah anti-Semitisme’: Pelajar PhD tolak propaganda AS, dipaksa hentikan pengajian
Ketika institusi-institusi AS meningkatkan usaha untuk memadamkan penderitaan rakyat Palestin, pelajar di seluruh kampus menentang percubaan sistematik untuk mengubahsuai jenayah Israel, dengan mempertaruhkan pengajian mereka dan masa depan kerjaya.
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
4 min membaca