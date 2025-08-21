Pencipta kandungan Perancis meninggal dunia semasa siaran langsung Kick

21 Ogos 2025
Raphael Graven, seorang pencipta kandungan dari Perancis yang dikenali dalam talian sebagai Jean Pormanove, meninggal dunia dalam tidur semasa siaran langsung maraton 10 hari Kick. Dalam tempoh tersebut, beliau kerap dihina, berdepaan penderaan fizikal dan kekurangan tidur yang teruk. Siaran selama hampir 300 jam itu merakam detik-detik terakhir lelaki berusia 46 tahun itu sebelum rakaman kamera dihentikan secara tiba-tiba. Pihak berkuasa Perancis telah melancarkan siasatan kehakiman dan mengarahkan proses bedah siasat dijalankan.