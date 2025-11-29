KRISIS ISRAEL-IRAN
Ketegangan Iran-Israel boleh cetuskan perang lebih luas, amaran akademi perisikan Turkiye
Laporan baharu menggariskan pengajaran utama untuk Turkiye selepas perang 12 hari yang meletakkan rantau tidak stabil itu di ambang konflik lebih besar.
Iran tubuhkan majlis pertahanan baru selepas konflik dengan Israel
Sekretariat Majlis Keselamatan Negara Tertinggi menyatakan bahawa badan pertahanan baharu itu akan mengkaji semula rancangan pertahanan dan meningkatkan keupayaan angkatan bersenjata.
Iran beri amaran terhadap sekatan PBB sementara rundingan nuklear dengan AS masih belum dijadualkan
Tehran menyatakan bahawa negara-negara Eropah tidak mempunyai kuasa untuk mengaktifkan semula sekatan Majlis Keselamatan PBB ke atas Iran secara automatik, sementara perbincangan nuklear dengan Washington masih tergendala di tengah ketegangan.
Ozan Ahmet Cetin
Oleh Salman Niyazi
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Konflik 12 hari antara Israel dan Iran mendedahkan bagaimana ruang siber menjadi medan perang melalui serangan phishing, serangan infrastruktur, dan pemadaman yang dikuasai AI, menunjukkan wajah baru peperangan moden.
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
Pangkalan udara utama, pusat risikan dan pangkalan logistik antara yang terkesan dalam serangan Iran, menurut data.
Gantung kerjasama dengan IAEA, apa langkah seterusnya untuk Iran dan program nuklearnya?
Tehran telah menunjukkan kemarahannya terhadap serangan Israel-AS dengan menggantung hubungannya dengan agensi pengawas nuklear. Namun, pakar mengatakan langkah ini tidak bermakna Iran akan menarik diri daripada Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear
