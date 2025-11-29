Gantung kerjasama dengan IAEA, apa langkah seterusnya untuk Iran dan program nuklearnya?

Tehran telah menunjukkan kemarahannya terhadap serangan Israel-AS dengan menggantung hubungannya dengan agensi pengawas nuklear. Namun, pakar mengatakan langkah ini tidak bermakna Iran akan menarik diri daripada Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear