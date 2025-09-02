Tentera dikerah ketika protes berterusan di Indonesia

Penunjuk perasaan terus berarak di seluruh negara di Indonesia, sementara tentera mula dikerahkan ke ibu negara Jakarta selepas sekurang-kurangnya enam orang terbunuh dalam demonstrasi yang membantah jumlah elaun yang tinggi untuk ahli Parlimen.

Pergolakan yang bermula pada 25 Ogos itu berpunca daripada kemarahan rakyat terhadap keputusan kerajaan untuk menaikkan elaun perumahan kepada jumlah yang melebihi 10 kali ganda daripada gaji minimum di Indonesia. Elaun itu kini telah ditarik balik.