TÜRKİYEPOLITIKPERANG GAZABISNES & TEKNOLOGIKOMENTARRENCANAASIA
Sultan Brunei temui PM Malaysia
00:13
Asia
Sultan Brunei temui PM Malaysia
Sultan Haji Hassanal Bolkiah bertemu dengan PM Malaysia untuk Perundingan Pemimpin Tahunan ke-26 di Seri Perdana.
27 Ogos 2025

Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, bertemu dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim untuk Perundingan Pemimpin Tahunan ke-26, satu tanda komitmen bersama untuk memperkukuhkan lagi hubungan akrab dua hala negara itu. Turut bersama Sultan Brunei ialah Pengiran Muda Abdul Mateen Bolkiah, menteri-menteri Kabinet, dan pegawai kanan kerajaan Brunei Darussalam.

Brunei, salah satu negara ASEAN, adalah rakan dagang keenam terbesar Malaysia. Jumlah dagangan pada 2024 dianggarkan bernilai RM7.53 bilion.


Video lain
Ketua Menteri di India tarik hijab seorang doktor wanita
Israel bunuh lima rakyat Palestin di Bandar Gaza
Pelampau rasis serang masjid di Perancis
Jalan runtuh di Serbia susulan hujan lebat
Lelaki pandu lori lawan arus sejauh 150km
Puluhan maut susulan Taufan Ditwah di Sri Lanka
Israel bunuh dua rakyat Palestin di Jenin
Penduduk haram Israel curi keldai milik keluarga Palestin
Mangsa banjir di Perlis terus bertambah
15,000 penduduk terpaksa berpindah susulan banjir