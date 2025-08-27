Sultan Brunei temui PM Malaysia

Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, bertemu dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim untuk Perundingan Pemimpin Tahunan ke-26, satu tanda komitmen bersama untuk memperkukuhkan lagi hubungan akrab dua hala negara itu. Turut bersama Sultan Brunei ialah Pengiran Muda Abdul Mateen Bolkiah, menteri-menteri Kabinet, dan pegawai kanan kerajaan Brunei Darussalam.

Brunei, salah satu negara ASEAN, adalah rakan dagang keenam terbesar Malaysia. Jumlah dagangan pada 2024 dianggarkan bernilai RM7.53 bilion.



