Rangka purba Guar Kepah bakal pulang ke Pulau Pinang
Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif negeri Wong Hon Wai berkata, rangka purba yang kini disimpan di Kuala Lumpur selepas dibawa pulang dari Leiden, Belanda, dijangka diserahkan kepada kerajaan negeri seawal bulan depan.
Lapan permata dicuri dalam rompakan di Louvre, empat perompak diburu
Perompak dikatakan menggunakan tangga berkuasa dan boleh dipanjangkan seperti yang digunakan untuk mengangkat perabot ke dalam bangunan untuk masuk ke galeri berhias yang menempatkan permata mahkota.
Kurang dari 200 ekor sahaja tinggal: Gajah liar Vietnam di ambang kepupusan
Gajah liar, satu simbol kekuatan alam dan warisan budaya yang disanjung, kini menghadapi satu realiti yang getir: mereka sedang menghampiri kepupusan.
Kebangkitan semula Landasan Kereta Api Hejaz era Uthmaniyah penting untuk Turkiye, Syria dan Jordan
Landasan kereta api bersejarah ini berfungsi sebagai simbol pembaharuan, dengan janji untuk menghubungkan semula jiran-jiran melalui perdagangan, perjalanan, dan kemakmuran bersama.
Dunia yang berani: Adakah kita bersedia menyerahkan tampuk kuasa kepada AI?
Bolehkah kecerdasan buatan menjadi menteri atau pemimpin parti yang berkesan? Kita mungkin akan mengetahuinya tidak lama lagi.
Suara dan peranan belia Thailand penting dalam isu iklim - Laporan UNICEF
Laporan UNICEF menyatakan belia Thailand memainkan peranan aktif dalam tindakan iklim yang bermula dari inisiatif akar umbi, memperjuangkan perubahan dasar, serta menggerakkan komuniti mereka.
