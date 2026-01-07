Anutin bubar Parlimen untuk ‘kembalikan kuasa kepada rakyat’

Laporan terbaharu menyatakan bahawa Anutin telah menyerahkan perintah pembubaran untuk perkenan diraja pada petang Khamis, dan tumpuan kini terarah kepada Warta Diraja bagi mengetahui sama ada perintah tersebut akan diumumkan malam ini.