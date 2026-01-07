Parti pro-tentera menang fasa pertama pilihan raya junta Myanmar – keputusan rasmi
Berdasarkan kiraan keputusan rasmi yang dikeluarkan antara Jumaat dan Isnin, USDP memenangi 89 daripada 102 kerusi Dewan Rendah yang dipertandingkan dalam fasa pertama undian pada 28 Disember, bersamaan dengan lebih 87 peratus kerusi.
Putin akui peluru berpandu Rusia terkena pesawat Azerbaijan yang terhempas tahun lalu
Putin mengaitkan nahas tersebut sebahagiannya dengan kehadiran dron Ukraine di ruang udara Rusia.
‘Anti-Zionisme bukanlah anti-Semitisme’: Pelajar PhD tolak propaganda AS, dipaksa hentikan pengajian
Ketika institusi-institusi AS meningkatkan usaha untuk memadamkan penderitaan rakyat Palestin, pelajar di seluruh kampus menentang percubaan sistematik untuk mengubahsuai jenayah Israel, dengan mempertaruhkan pengajian mereka dan masa depan kerjaya.