POLITIK

Politik Dunia, Antarabangsa

Parti pro-tentera menang fasa pertama pilihan raya junta Myanmar – keputusan rasmi
Berdasarkan kiraan keputusan rasmi yang dikeluarkan antara Jumaat dan Isnin, USDP memenangi 89 daripada 102 kerusi Dewan Rendah yang dipertandingkan dalam fasa pertama undian pada 28 Disember, bersamaan dengan lebih 87 peratus kerusi.
Abhishek G Bhaya
Parti pro-tentera mendominasi pilihan raya dikendali junta Myanmar – keputusan rasmi
Parti USDP, yang didakwa penganalisis sebagai proksi awam angkatan tentera, mendominasi persaingan dalam keadaan di mana pihak pembangkang utama tidak bertanding.
Pengundi Bangkok masih belum buat keputusan pilihan PM, parti — Nida Poll
Keputusan menunjukkan pilihan “tiada calon sesuai” dan “tiada parti sesuai” mendahului kedua-dua senarai, mencerminkan tahap ketidaktentuan yang tinggi dalam kalangan pengundi ibu kota Thailand.
Anutin bubar Parlimen untuk ‘kembalikan kuasa kepada rakyat’
Laporan terbaharu menyatakan bahawa Anutin telah menyerahkan perintah pembubaran untuk perkenan diraja pada petang Khamis, dan tumpuan kini terarah kepada Warta Diraja bagi mengetahui sama ada perintah tersebut akan diumumkan malam ini.
‘Anti-Zionisme bukanlah anti-Semitisme’: Pelajar PhD tolak propaganda AS, dipaksa hentikan pengajian
Ketika institusi-institusi AS meningkatkan usaha untuk memadamkan penderitaan rakyat Palestin, pelajar di seluruh kampus menentang percubaan sistematik untuk mengubahsuai jenayah Israel, dengan mempertaruhkan pengajian mereka dan masa depan kerjaya.
AS dan China kembali ke meja diplomasi di Malaysia
Ketua Pengarah WTO memberi amaran bahawa ketegangan berterusan antara AS dan China berpotensi mengurangkan hasil global sehingga 7 peratus.
