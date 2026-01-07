OPINION
Kemusnahan di Iran tidak seteruk yang didakwa AS - laporan
Seorang pegawai AS berkata satu maklumat risikan tidak mencerminkan gambaran sebenarnya, menolak dakwaan bahawa kesan serangan hanya sedikit.
Iran beri amaran terhadap sekatan PBB sementara rundingan nuklear dengan AS masih belum dijadualkan
Tehran menyatakan bahawa negara-negara Eropah tidak mempunyai kuasa untuk mengaktifkan semula sekatan Majlis Keselamatan PBB ke atas Iran secara automatik, sementara perbincangan nuklear dengan Washington masih tergendala di tengah ketegangan.
Gantung kerjasama dengan IAEA, apa langkah seterusnya untuk Iran dan program nuklearnya?
Tehran telah menunjukkan kemarahannya terhadap serangan Israel-AS dengan menggantung hubungannya dengan agensi pengawas nuklear. Namun, pakar mengatakan langkah ini tidak bermakna Iran akan menarik diri daripada Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear