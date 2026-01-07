Agenda Hari Ini
Adakah sudah masanya untuk China mempertimbangkan jadi hos ibu pejabat PBB, Bank Dunia dan IMF?
Lapan puluh tahun selepas PBB dan institusi-institusi Bretton Woods ditubuhkan, susunan yang mereka bina sedang menghadapi tekanan. Ada pakar berkata sudah tiba masanya untuk perubahan.
Mengingati 7 Oktober: Memori yang dipertikaikan dan penderitaan yang tak berkesudahan
Selepas dua tahun, peristiwa 7 Oktober masih dipertikaikan. Naratif yang muncul dicampur aduk antara tafsiran dengan fakta, yang terus membentuk bagaimana dunia memandang Israel, Palestin, dan prospek keamanan yang rapuh.
UNGA80 tiba di New York, isu Palestin mendominasi pentas
Pemimpin dunia berkumpul di New York yang dikawal ketat sewaktu Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dibuka, dengan pengiktirafan terhadap Palestin meningkat minggu ini dan minggu diplomasi yang genting kini bermula.
DI SEBALIK TAJUK
Penulis Pilihan
Keputusan New Delhi untuk tidak mengundi dalam undian gencatan senjata Gaza di PBB dan jaraknya daripada kenyataan SCO mengutuk serangan Israel ke atas Iran mencetuskan kritikan dalam negara dan persoalan di peringkat antarabangsa.