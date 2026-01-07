OPINION
Malaysia terima Anugerah Khas Global Zero Waste di Istanbul
Anugerah disampaikan oleh Wanita Pertama Türkiye Emine Erdoğan yang juga penaung Yayasan Sifar Sisa semasa Forum Global Zero Waste 2025 pada Ahad.
3 rakyat Malaysia selamat dalam banjir Sumatera, dua lagi masih hilang
Mereka diterbangkan Tentera Udara Indonesia dari Lapangan Terbang Rembele di Takengon ke Medan dan tiba di Lapangan Terbang Kualanamu pada petang Rabu, dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Medan kini menguruskan kepulangan mereka ke tanah air.
Dua jalan di Sungai Serai, Nanding ditutup susulan banjir di Hulu Langat
Pihak polis, bersama penduduk setempat, turut membantu calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) menuju ke pusat peperiksaan masing-masing di SMK Abdul Jalil dan SMK Dusun Nanding selepas laluan ke sekolah berkenaan ditenggelami air.