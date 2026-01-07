IKLIM

Banjir kilat di Sulawesi Utara ragut 14 nyawa, empat masih hilang
Gabenor Sulawesi Utara Yulius Selvanus berkata banjir kilat itu turut memusnahkan ratusan rumah serta beberapa bangunan kerajaan, menyebabkan kerosakan besar kepada infrastruktur setempat.
Ribut petir, hujan lebat dijangka di tiga negeri, Kuala Lumpur dan Putrajaya
MetMalaysia memaklumkan cuaca buruk itu dijangka melanda Bentong di Pahang, selain beberapa kawasan di Selangor termasuk Kuala Selangor, Hulu Selangor, Klang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan Sepang.
Indonesia perlu lebih AS$3 bilion dana pulih keadaan susulan banjir Sumatera
Presiden Prabowo menyatakan bahawa keadaan di beberapa kawasan masih serius, dengan sawah padi, empangan dan sejumlah besar rumah terjejas.
3 rakyat Malaysia selamat dalam banjir Sumatera, dua lagi masih hilang
Mereka diterbangkan Tentera Udara Indonesia dari Lapangan Terbang Rembele di Takengon ke Medan dan tiba di Lapangan Terbang Kualanamu pada petang Rabu, dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Medan kini menguruskan kepulangan mereka ke tanah air.
Dua jalan di Sungai Serai, Nanding ditutup susulan banjir di Hulu Langat
Pihak polis, bersama penduduk setempat, turut membantu calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) menuju ke pusat peperiksaan masing-masing di SMK Abdul Jalil dan SMK Dusun Nanding selepas laluan ke sekolah berkenaan ditenggelami air.
PBB beri amaran ‘darurat pembangunan’
Niamh Collier-Smith menegaskan bahawa tempoh lima tahun akan datang memerlukan kerjasama sepenuhnya antara kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil bagi memastikan 17 SDG dapat dicapai.
PBB beri amaran ‘darurat pembangunan’