Dunia kecam serangan AS di Venezuela dan tangkapan Presiden Maduro
Amerika Syarikat berkata ia telah melancarkan “serangan berskala besar” di Venezuela serta menangkap Presiden Nicolas Maduro dan isterinya. Berikut ialah reaksi terhadap tindakan AS itu.
Murat Sofuoglu
Murat Sofuoglu
Murat Sofuoglu
Murat Sofuoglu
Forum TRT World 2025 buka tirai beri penghormatan kepada wartawan yang terkorban di Gaza
Presiden Recep Tayyip Erdogan membuka Forum TRT World 2025 dengan seruan menghidupkan hati nurani dan keadilan terhadap Gaza, sambil berkata, “Mereka yang mendakwa Israel tidak bersalah harus melihat runtuhan, bom, dan kanak-kanak yang kelaparan.”
‘Anti-Zionisme bukanlah anti-Semitisme’: Pelajar PhD tolak propaganda AS, dipaksa hentikan pengajian
Ketika institusi-institusi AS meningkatkan usaha untuk memadamkan penderitaan rakyat Palestin, pelajar di seluruh kampus menentang percubaan sistematik untuk mengubahsuai jenayah Israel, dengan mempertaruhkan pengajian mereka dan masa depan kerjaya.
Dalam foto: Rakyat Palestin, Israel rai fasa pertama gencatan senjata Gaza antara Hamas dan Israel
Rakyat Palestin berjalan di sekitar runtuhan di Gaza untuk meraikan perjanjian itu, manakala rakyat Israel membanjiri jalan-jalan di negara mereka bagi meluahkan kegembiraan.
9 tipu besar Israel untuk menghalalkan genosid di Gaza selepas 7 Oktober
Genosid Israel di Gaza bukan sekadar kemusnahan dan korban jiwa secara besar-besaran di lapangan; ia juga kempen yang ingin dimenangi dengan menyebarkan propaganda dan maklumat palsu.
