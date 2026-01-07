DUNIA

Malaysia, Perancis, India kecam X susulan imej ‘lucah’ oleh Grok
Siasatan sedang dijalankan terhadap imej yang dihasilkan Grok selepas menerima aduan penyalahgunaan AI untuk memanipulasi imej wanita dan kanak-kanak sehingga menghasilkan kandungan tidak senonoh dan menjijikkan.
Oleh Kazim Alam
Dunia kecam serangan AS di Venezuela dan tangkapan Presiden Maduro
Amerika Syarikat berkata ia telah melancarkan “serangan berskala besar” di Venezuela serta menangkap Presiden Nicolas Maduro dan isterinya. Berikut ialah reaksi terhadap tindakan AS itu.
Menteri Luar Venezuela seru solidariti global menentang AS dalam ‘perang kolonial’
Menteri Luar Yvan Gil Pinto mengecam serangan AS ke atas Venezuela, sambil berkata ia melanggar undang-undang antarabangsa dan membahayakan orang awam serta sumber negara.
Maduro dalam tahanan AS, bakal berdepan tuduhan jenayah, Rubio beritahu senator
Pemimpin AS itu menegaskan penahanan Maduro berpotensi meredakan ketegangan, sambil menyatakan tiada lagi serangan tentera selepas Maduro ditahan.
Presiden Maduro dan isteri dipaksa keluar dari Venezuela, kata Trump
Presiden Trump mengumumkan bahawa satu operasi oleh AS telah berjaya menyingkirkan Maduro dan isterinya dari Venezuela susulan serangan tentera berskala besar.
Cuba dan Colombia kecam serangan AS di Venezuela
Pemimpin Amerika Latin membangkitkan kebimbangan terhadap aktiviti tentera AS yang dilaporkan di Venezuela sementara kerajaan mengisytiharkan darurat.
