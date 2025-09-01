Fokus Hari Ini | 1 Sept

Sidang kemuncak SCO di Tianjin buka tirai dengan ucapan perasmian Xi Jinping

Sidang kemuncak ke-25 Pertubuhan Kerjasama Shanghai (SCO) di utara China membuka tirai pada Isnin dengan ucapan perasmian oleh Presiden Xi Jinping.



Menurut Xi Jinping, China akan bekerjasama dengan semua pihak dalam pertubuhan itu untuk membawa forum keselamatan serantau ke tahap baharu, sekali gus mencerminkan cita-citanya untuk menukar susunan keselamatan global baharu.

Gempa bumi wilayah Kunar di Afghanistan ragut 250 nyawa, 500 cedera

Lebih 250 orang terbunuh dan 500 cedera apabila gempa bumi berukuran 6.0 magnitud melanda timur Afghanistan pada Ahad, Kementerian Penerangan negara itu memberitahu Anadolu.



Tinjauan Geologi AS merekodkan gempa itu pada 19.17 GMT, yang terletak 27 kilometer timur laut Jalalabad pada kedalaman 8 kilometer.

AS tarik balik sekatan ke atas penduduk haram Israel tetapi tangguh kelulusan visa untuk rakyat Palestin

AS menggantung kelulusan untuk hampir semua kategori visa pelawat bagi pemegang pasport Palestin dari Gaza, lapor The New York Times.



Sekatan yang digariskan dalam dokumen Jabatan Negara itu dihantar ke semua misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Ogos.



Antara lain, ia akan menghalang ramai rakyat Palestin dari Tebing Barat serta masyarakat diaspora daripada mendapatkan visa bukan pendatang, menurut empat sumber di Amerika.

Flotilla Sumud Global belayar dari Barcelona untuk pecah sekatan Gaza

Sebuah flotila bantuan antarabangsa yang terdiri daripada aktivis, ahli politik dan artis dari lebih 44 negara telah memulakan pelayaran dari bandar Sepanyol, Barcelona menuju ke Gaza pada Ahad.

Misi itu bertujuan untuk memecahkan sekatan Israel ke atas kawasan yang dikepung itu.



Flotilla Sumud Global, dinamakan sempena perkataan Arab untuk "keteguhan", terdiri daripada kira-kira 20 kapal yang membawa lebih 300 orang, termasuk doktor, wartawan dan aktivis.

Suspek kes tembak ahli parlimen Ukraine ditangkap: Zelenskyy

Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy telah mengumumkan penahanan seorang suspek berhubung kes tembak bekas speaker parlimen Andriy Parubiy.



Parubiy, seorang tokoh terkemuka dalam gerakan protes pro-Eropah di negara itu pada 2004 dan 2014, ditembak mati pada Sabtu di bandar Lviv.



Zelenskyy berkata pada Isnin bahawa Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Igor Klymenko dan ketua perkhidmatan keselamatan Vasyl Maliuk memaklumkan mengenai penahanan itu.