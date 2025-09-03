Fokus Hari Ini | 3 September

Warga Israel gesa Trump tekan Netanyahu untuk perjanjian pertukaran

Keluarga tebusan Israel di Gaza menggesa Presiden AS Donald Trump mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyegerakan perjanjian pertukaran dengan kumpulan pejuang Palestin, Hamas.

Mereka berkata membebaskan tebusan dan mencapai gencatan senjata di Gaza adalah penting untuk visi baharu Trump di Timur Tengah, selain kemungkinan mendapat anugerah Keamanan Nobel.

Sementara itu, dalam tempoh 24 jam yang lalu, Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 95 lagi rakyat Palestin, termasuk mereka yang mencari bantuan.

Jumlah korban perang Gaza telah mencecah 63,633 kematian susulan perang pembunuhan beramai-ramai Israel yang kini masuk hari ke-698.

Belgium umum sekatan ke atas Israel susulan perang Gaza

Belgium mengumumkan sekatan yang meluas terhadap Israel disebabkan perang Gaza, dengan menambah sekatan senjatanya, mengharamkan produk Israel, dan menyekat visa untuk penduduk haram.

Menteri kanan Israel dan pemimpin Hamas akan diisytiharkan sebagai persona non grata, di mana nama mereka dimasukkan ke dalam sistem Schengen.

Brussels juga berikrar untuk mendakwa warga Belgium yang terlibat dalam jenayah perang itu di mahkamah, menyekat penerbangan anggota tentera Israel, dan mengurangkan kebergantungan dalam sektor pertahanan.

Belgium mengesahkan sokongannya untuk penyelesaian dua negara, serta berikrar mengiktiraf Palestin dan menggesa Kesatuan Eropah untuk mengambil langkah yang sama.

Perancis keluarkan waran untuk Bashar al Assad, pegawai kanan

Perancis mengeluarkan waran tangkap ke atas Bashar al Assad dan enam bekas pegawai Syria berhubung pembunuhan wartawan di Homs pada 2012, termasuk Remi Ochlik dan Marie Colvin.

Didakwa dengan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan, langkah itu bertujuan untuk memastikan bekas rejim Syria itu bertanggungjawab ke atas tindakannya menyasarkan media asing.

Assad melarikan diri ke Rusia pada Disember selepas pihak pembangkang menggulingkannya, sekali gus menamatkan pemerintahan Parti Baath selama beberapa dekad.

Pengebom berani mati sasar parti politik, angka korban meningkat di Pakistan

Sekurang-kurangnya 13 orang terbunuh dan 30 lagi cedera apabila seorang pengebom berani mati menyerang sebuah perhimpunan politik di wilayah Balochistan, barat daya Pakistan, menurut pegawai kerajaan.

Letupan berlaku pada petang Selasa di tempat letak kereta stadium di mana ratusan ahli parti politik sedang berkumpul.

Rakaman yang ditunjukkan di Samaa News menyaksikan pasukan penyelamat memasukkan mangsa yang cedera ke dalam van polis dan kenderaan persendirian.

Perhimpunan itu dianjurkan oleh Parti Kebangsaan Balochistan, sebuah parti nasionalis yang diketuai oleh bekas ketua menteri wilayah Sardar Akhtar Mengal.

Xi jadi tuan rumah kepada Putin dan Kim, pamer kuasa China

Presiden China Xi Jinping menjadi tuan rumah kepada Vladimir Putin dari Rusia dan Kim Jong Un dari Korea Utara semasa perarakan di Beijing, sekali gus mempamerkan kuasa dan perpaduan mereka menentang Barat.

China mempamerkan pelbagai teknologinya, jet, dan anggota tentera yang berdisiplin.

Xi menyeru kepada perdamaian tetapi berkata China "tidak boleh dihalang."

Presiden AS Donald Trump menuduh ketiga-tiga pemimpin itu berkomplot menentang Amerika.

Acara itu turut memberi penghormatan kepada jutaan rakyatnya yang terkorban semasa pencerobohan zaman perang Jepun, menjadikan majlis itu sebagai pertunjukan kekuatan dengan mesej yang tajam.