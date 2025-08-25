Fokus Hari Ini | 25 Ogos, Isnin

Ketua tentera Israel gesa Netanyahu terima perjanjian Gaza

Ketua Staf Israel Eyal Zamir telah menggesa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menerima perjanjian dengan kumpulan penentang Palestin Hamas, memberi amaran bahawa pendudukan Bandar Gaza boleh meletakkan tebusan dalam bahaya besar.



Zamir berkata bahawa perjanjian itu wujud dan harus dimuktamadkan sekarang, kerana tentera Israel telah memenuhi syarat yang diperlukan, dan Netanyahu kini perlu membuat keputusan.



Kenyataannya, yang disiarkan di saluran tempatan, mendapat sokongan daripada keluarga tebusan yang menuntut persetujuan menyeluruh.



Pengantara Mesir dan Qatar sedang menunggu maklum balas Israel terhadap cadangan itu, termasuk gencatan senjata selama 60 hari, pertukaran tahanan berperingkat, dan bantuan kemanusiaan.

Lavrov tuduh Barat halang rundingan damai Ukraine

Menteri Luar Rusia Sergey Lavrov menuduh negara Barat cuba menghalang rundingan damai untuk menamatkan konflik Ukraine.



Dia menyalahkan Kiev kerana menghentikan perbincangan, mengkritik Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy kerana menuntut pertemuan segera dengan rakan sejawatannya dari Rusia Vladimir Putin.



Lavrov mencadangkan bahawa sekumpulan negara, termasuk ahli Majlis Keselamatan PBB, Jerman dan Turkiye, menjamin keselamatan Ukraine.



Beliau mengulangi penentangan Rusia terhadap keanggotaan NATO dan meminta perlindungan penceramah Rusia dan perbincangan wilayah dengan Ukraine.

Rakyat Vietnam melarikan diri dari Taufan Kajiki

Berpuluh-puluh ribu orang di pantai Vietnam sedang dipindahkan ketika Taufan Kajiki menghampiri, membawa angin menghampiri seratus enam puluh kilometer sejam dan ombak sehingga sembilan koma lima meter.



Lebih tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus orang di lima wilayah berpindah ke sekolah dan tempat perlindungan awam.



Bandar Vinh dilanda banjir semalaman, jalan-jalan lengang, dan perniagaan ditutup.

Hampir tiga puluh ribu penduduk telah dipindahkan menjelang subuh, lapangan terbang ditutup, dan kapal nelayan kembali ke pelabuhan.



Taufan itu dijangka lemah selepas mendarat.

Trump kecam rangkaian AS kerana berat sebelah, gesa semakan lesen

Presiden AS Donald Trump telah menuduh rangkaian TV utama melaporkan berat sebelah dan mencadangkan mereka harus kehilangan lesen penyiaran mereka.



Menyiarkan pada akaun media sosialnya, Truth Social, yang dimilikinya, Trump mendakwa bahawa ABC dan NBC menghasilkan liputan yang sangat negatif mengenai jawatan presidennya.



Dia berhujah bahawa walaupun popularitinya dan apa yang disebutnya "antara lapan bulan terhebat dalam sejarah presiden," rangkaian itu menyampaikan "sembilan puluh tujuh peratus cerita buruk."



Trump menggelar mereka "cabang Parti Demokrat" dan menggesa Suruhanjaya Komunikasi Persekutuan tindakan, mendakwa laporan mereka mengancam demokrasi.

Pemimpin Iran menolak rundingan nuklear dengan AS

Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei mengisytiharkan pertikaian dengan Washington "tidak dapat diselesaikan", menolak tekanan AS dan berjanji Tehran tidak akan tunduk.



Beliau berkata musuh gagal melemahkan Iran melalui peperangan dan memberi amaran terhadap percubaan untuk menyemai perpecahan.



Menjawab gesaan Presiden AS Donald Trump untuk "penyerahan tanpa syarat," beliau berkata rakyat Iran "sangat tersinggung" dan akan menentang.



Khamenei menolak rundingan nuklear langsung sebagai "cetek akal", menyalahkan pencerobohan AS sebagai punca ketegangan, dan menekankan perpaduan, terutamanya selepas serangan Israel pada Jun dan konflik balas Iran, yang berakhir di bawah gencatan senjata yang diusahakan oleh AS.