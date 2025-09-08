Fokus Hari Ini | 8 September

Hamas sedia runding gencatan senjata di Gaza dengan AS sebagai orang tengah

Kumpulan pejuang Palestin Hamas berkata ia telah menerima cadangan gencatan senjata baharu dari Amerika Syarikat melalui orang tengah dan menyatakan kesediaannya untuk menyambung semula rundingan. Dalam satu kenyataan, Hamas berkata ia "mengalu-alukan inisiatif yang membantu menghentikan pencerobohan terhadap rakyatnya", sambil menambah bahawa ia bersedia berunding untuk pembebasan tebusan sebagai pertukaran untuk menamatkan perang di Gaza dan supaya tentera Israel berundur sepenuhnya.

Pemimpin Eropah lawat AS minggu ini bincang perang Rusia-Ukraine: Trump

Presiden AS Donald Trump berkata setiap pemimpin Eropah akan melawat Amerika Syarikat pada Isnin atau Selasa untuk membincangkan cara menyelesaikan perang Rusia-Ukraine. Bercakap kepada pemberita selepas kembali dari acara Terbuka AS di New York City, Trump juga berkata beliau akan bercakap dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak lama lagi.

Israel lancar kompleks latihan baharu di Golan Heights, Syria bagi simulasi perang di Lubnan

Tentera Israel merasmikan kawasan latihan baharu di Golan Heights di Syria yang diduduki, yang dikatakan direka bentuk untuk meniru persekitaran kawasan selatan Lubnan sebagai persediaan menghadapi potensi konflik di sepanjang bahagian utara. Tapak itu, yang digelar sebagai "kemudahan Lubnan," diumumkan secara rasmi pada Ahad. Tentera Israel berkata ia direka bentuk untuk mensimulasikan keadaan realistik bagi anggota tentera yang beroperasi di kawasan bandar yang padat, sama seperti apa yang akan mereka hadapi di selatan Lubnan.

Bekas ketua Shin Bet Israel terlibat dalam komplot culik anak hartawan Jerman

Bekas ketua perkhidmatan keselamatan domestik Shin Bet Israel, Jacob Perry, sedang disiasat di Jerman berhubung peranannya dalam komplot yang merancang untuk menculik anak pewaris Jerman Christina Block, lapor media Israel pada Ahad. Block merupakan pewaris rantaian restoran stik Block House di Jerman, dengan kekayaan dianggarkan ratusan juta euro.

Hampir 900 ditangkap di London dalam protes "Lift The Ban" menentang larangan UK terhadap Palestine Action

Polis Britain berkata mereka telah menahan hampir 900 orang yang berdemonstrasi di London menentang pengharaman kumpulan Palestine Action, yang disifatkan sebagai organisasi pengganas oleh kerajaan. Hampir 1,600 orang kini telah ditahan, termasuk mereka yang hanya memegang papan tanda secara senyap sebagai tanda sokongan kepada kumpulan itu sejak ia diharamkan dua bulan lalu. Penunjuk perasaan berkata pengharaman Palestine Action adalah sekatan yang tidak wajar terhadap kebebasan bersuara dan hak untuk membantah.