Fokus Hari Ini | 26 Ogos

Jumlah kematian wartawan di Gaza meningkat kepada 246 orang

Tentera Israel menembak mati wartawan Hassan Douhan dari Al-Hayat Al-Jadida di kawasan al-Mawasi di Khan Younis, menurut pihak berkuasa tempatan.



Pejabat media di Gaza berkata kematian terbaharu itu menjadikan jumlah wartawan Palestin yang terbunuh dalam serangan Israel sejak Oktober 2023 kepada 246 orang.



Pembunuhan itu berlaku beberapa jam selepas serangan Israel ke atas Kompleks Perubatan Nasser di Khan Younis yang membunuh sekurang-kurangnya 21 orang, termasuk lima wartawan.

Blok Islam tolak rancangan Israel menduduki Gaza

Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) menolak rancangan Israel untuk menduduki Gaza sepenuhnya, serta menggesa agar tekanan dikenakan ke atas Tel Aviv agar ia menghentikan tindakan kejamnya terhadap penduduk Palestin di kawasan itu.



Dalam satu kenyataan selepas mesyuarat tergempar di Jeddah, OIC menolak sebarang rancangan untuk memindahkan penduduk Palestin secara paksa.



OIC juga berkata Israel bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perang yang berterusan dan penolakannya terhadap usaha gencatan senjata.

Trump ugut 'tarif 200%' ke atas China jika tidak hantar magnet

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran untuk mengenakan tarif 200 peratus ke atas China jika ia gagal membekalkan AS dengan magnet, walaupun beliau berkata beliau tidak menjangkakan sebarang isu akan berlaku.



Trump menuduh Beijing memonopoli industri magnet global.



Trump menambah AS mampu melakukan pengeluaran magnet sendiri dalam tempoh setahun.

Syria kecam Israel kerana mengejar agenda penjajah

Menteri Luar Syria Asaad Hassan al Shaibani menuduh Israel melanggar Perjanjian Pemecatan 1974 dengan menubuhkan pos perisikan dan tentera di kawasan awam.



Beliau berkata langkah itu memenuhi "rancangan pengembang dan pembahagian" Israel dan bertujuan untuk mencetuskan persengketaan mazhab.



Shaibani berikrar bahawa Syria akan kekal menolak pembahagian kawasan.

Norway umum pakej bantuan Ukraine $8.5B

Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy memuji Norway atas sokongannya dalam membantu Ukraine mengharungi musim sejuk dan memperkuat pertahanan menentang Rusia.



Semasa mengunjungi Kiev, Perdana Menteri Norway Jonas Gahr Store mengumumkan pakej bantuan baharu bernilai 8.5 bilion dolar.



Beliau menegaskan gencatan senjata mesti dicapai sebelum sebarang rundingan damai.