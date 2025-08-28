Fokus Hari Ini | 28 Ogos

Israel roboh lebih 1,500 rumah di kejiranan Al Zeitoun di Bandar Gaza

Israel merobohkan lebih 1,500 rumah sejak melancarkan serangan darat awal bulan ini di kawasan kejiranan Al Zeitoun di Bandar Gaza.



Menurut pihak Pertahanan Awam Palestin, bahagian selatan kejiranan itu telah dimusnahkan sepenuhnya.



Jurucakapnya menjelaskan tiada apa lagi yang tinggal di kawasan itu sejak Israel meluluskan rancangan untuk menduduki seluruh Gaza pada awal bulan ini.

Lebih 15,800 pesakit di Gaza perlu dipindahkan untuk rawatan segera: WHO

Tedros Adhanom Ghebreyesus, ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia, berkata lebih 15,800 orang di Gaza kini dalam keadaan terdesak dan perlu dipindahkan untuk mendapatkan rawatan segera.



Dalam kemas kini di media sosial, beliau menjelaskan bahawa WHO telah berjaya memindahkan sebilangan kecil pesakit - termasuk kanak-kanak yang diterbangkan ke Jordan pada pagi ini.



Sejak perang Israel bermula pada Oktober 2023, agensi itu telah menyokong pemindahan untuk lebih 7,600 pesakit, kebanyakannya kanak-kanak.

Presiden Argentina dibawa ke tempat selamat selepas penunjuk perasaan baling batu

Presiden Argentina Javier Milei terpaksa dikejarkan ke tempat yang selamat selepas penunjuk perasaan yang marah membaling batu dan botol ke arahnya semasa sedang berkempen berhampiran Buenos Aires.



Insiden itu berlaku ketika Milei berdepan kecaman susulan skandal rasuah yang melibatkan kakaknya.



Beliau ketika itu sedang bertemu dengan penyokong dari belakang sebuah trak. Tidak lama selepas itu, orang ramai mula bertindak kasar dengan membaling batu ke arah kenderaan dinaikinya.

Pakistan kerah tentera ketika India beri amaran tentang 'kebarangkalian tinggi' banjir

Pakistan mengerahkan tenteranya di timur laut Punjab untuk membantu usaha mencari dan menyelamat, ketika wilayah itu bersiap sedia menghadapi banjir besar.



Hujan lebat, termasuk tindakan India yang mengeluarkan air dari empangan, telah meningkatkan paras air di tiga sungai utama iaitu Sutlej, Ravi dan Chenab.



Pihak berkuasa India memberi amaran kepada Islamabad tentang aliran air masuk yang tinggi, manakala Kementerian Sumber Air Pakistan berkata beberapa daerah di Punjab mungkin akan dilanda banjir besar yang berbahaya jika keadaan bertambah buruk.

Jika orang India tidak berganjak, Trump akan buat perkara sama, kata penasihat ekonomi AS

Penasihat kanan Presiden AS Donald Trump berkata Washington tidak akan berganjak daripada mengenakan tarif 50 peratus ke atas barangan India.



Beliau berkata pentadbiran AS tidak akan mengubah pendiriannya melainkan India berhenti membeli minyak murah dari Rusia kerana mendakwa tindakan itu membantu Moscow membiayai perangnya di Ukraine.



Penasihat ekonomi itu turut menyifatkan rundingan dengan New Delhi sebagai rumit, dan berkata pertikaian perdagangan kini melibatkan usaha menekan Rusia untuk memeterai perjanjian damai.