Fokus Hari Ini | 27 Ogos, Rabu

Israel paksa Netanyahu untuk gencatan senjata, pembebasan tawanan

Beratus ribu berhimpun di seluruh Israel menuntut gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan.



Di Tel Aviv, orang ramai memenuhi Dataran Tebusan, menggesa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membuat perjanjian dengan Hamas untuk pembebasan tawanan.



Keluarga tebusan menyertai, menghalang jalan utama dan menyalakan tayar. Demonstrasi juga berlaku di luar rumah menteri di Baitulmaqdis Barat dan Israel tengah.



Penunjuk perasaan menuduh Netanyahu mengutamakan perang daripada menyelamatkan nyawa, dengan saudara-mara tebusan memberi amaran dia mengorbankan tawanan untuk kepentingan politik.

Israel bunuh tentera Syria berhampiran Damsyik

Israel membunuh enam anggota tentera Syria dalam serangan dron berhampiran al Kiswah, selatan Damsyik, lapor TV Al Ikhbariya milik kerajaan Syria pada hari Selasa.



Penyiar itu berkata dron Israel menyerang beberapa kedudukan tentera di kawasan luar bandar Damsyik.



Sejak kejatuhan Bashar al Assad Disember lalu, Israel telah melancarkan ratusan serangan di seluruh Syria, menyasarkan jet, sistem peluru berpandu dan pertahanan udara.



Israel juga meluaskan pendudukannya di Dataran Tinggi Golan dengan merampas zon penampan demilitarisasi, melanggar perjanjian pelepasan PBB pada 1974.



Assad melarikan diri ke Rusia pada Disember, menamatkan pemerintahan Parti Baath yang telah berlangsung sejak 1963, dan pentadbiran peralihan yang diketuai oleh Presiden Ahmed al-Sharaa telah dibentuk pada Januari.

Trump tolak kenyataan Lavrov mengenai kesahihan Zelenskyy

Presiden AS Donald Trump menepis dakwaan Rusia baru-baru ini yang mempersoalkan kesahihan Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy, dengan menyebutnya sebagai berlagak atau "posturing" semata-mata.



Bercakap selepas mesyuarat Kabinet selama tiga jam, Trump menegaskan, "Tidak kira apa yang mereka katakan. Semua orang tengah berlagak."



Menteri Luar Rusia Sergey Lavrov mencadangkan Presiden Rusia Vladimir Putin terbuka kepada sidang kemuncak tetapi mempersoalkan pihak berkuasa perlembagaan Zelenskyy.



Sementara itu, utusan Trump Steve Witkoff memberi bayangan kemungkinan rundingan damai minggu ini, menyemarakkan harapan untuk menamatkan konflik Ukraine menjelang akhir tahun.

Venezuela hantar kapal perang, dron ketika AS kukuhkan armada Caribbean

Venezuela mengerahkan kapal perang dan dron di sepanjang pantai Caribbeannya selepas AS menghantar pasukan tentera laut tambahan di tengah-tengah ketegangan yang meningkat dengan Presiden Nicolas Maduro.



Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengumumkan rondaan dron dan kapal yang lebih besar di perairan utara.



Washington telah menghantar kapal pemusnah dan merancang untuk menghantar lebih banyak kapal dan empat ribu Marin, memetik kebimbangan pengedaran dadah.



AS juga menggandakan hadiah $50 juta ke atas Maduro.



Maduro telah menuduh AS merancang untuk menjatuhkannya.

AS akan teruskan hukuman mati bagi kes pembunuhan DC: Trump

Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahawa pendakwa raya persekutuan akan menuntut hukuman mati bagi pembunuhan yang berlaku di Washington DC, berikutan pengisytiharannya mengenai "kecemasan jenayah" dan penempatan pasukan persekutuan di bandar itu.



Trump menyifatkan hukuman mati sebagai penghalang yang kuat, walaupun bandar raya itu memansuhkannya pada 1972 dan pengundi menolak pengembalian semula pada 1992.



Pembunuhan telah jatuh 15 peratus pada 2025, tetapi Trump telah mempersoalkan data jenayah rasmi.