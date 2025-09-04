Fokus Hari Ini | 4 September, Khamis

Hamas setuju dengan pentadbiran teknokrat di Gaza

Hamas berkata ia bersedia untuk menyerahkan pentadbiran Gaza kepada pentadbiran teknokrat bebas, sementara menunggu jawapan Israel terhadap cadangan daripada pengantara bulan lepas.



Kumpulan itu berkata ia terbuka kepada perjanjian yang komprehensif — satu perjanjian yang akan menyaksikan semua tawanan Israel dibebaskan sebagai pertukaran kepada jumlah tahanan Palestin yang dipersetujui yang ditahan di penjara Israel.



Cadangan itu juga membentangkan perkara penting: menamatkan perang Israel di Gaza, menarik keluar tentera Israel, membuka semula lintasan untuk mendapatkan bantuan yang sangat diperlukan dan memulakan pembinaan semula.



Hamas merangka keputusannya sebagai jawapan langsung kepada apa yang sering disebut oleh pegawai Israel sebagai soalan "hari selepas" - pada dasarnya, siapa yang mentadbir Gaza sebaik sahaja pertempuran berhenti.

Google dalam perjanjian PR $45M dengan Netanyahu untuk mempromosikan hasbara Israel

Laporan baharu mendakwa Google adalah sebahagian daripada perjanjian enam bulan bernilai empat puluh lima juta dolar dengan pejabat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemesejan kerajaan dan mengenepikan krisis kemanusiaan yang direka oleh Israel di Gaza.



Kontrak itu, yang ditandatangani pada akhir Jun, dilaporkan menggambarkan Google sebagai pemain utama dalam strategi perhubungan awam Netanyahu.



Kempen itu bermula hanya beberapa hari selepas Israel menyekat penghantaran makanan, ubat-ubatan, bahan api dan keperluan lain daripada memasuki Gaza pada 2 Mac.

Kemalangan bot di Nigeria, sekurang-kurangnya 60 maut

Sekurang-kurangnya 60 orang maut selepas bot yang membawa lebih 100 penumpang karam di utara-tengah Negeri Niger di Nigeria, kata pegawai tempatan.



Kapal itu berlepas dari Tungan Sule di daerah Malale pada pagi Selasa, menuju ke bandar Dugga untuk lawatan takziah, apabila ia melanggar tunggul pokok yang tenggelam berhampiran komuniti Gausawa di Kawasan Kerajaan Tempatan Borgu.



Abdullahi Baba Ara, pengerusi Kawasan Kerajaan Tempatan Borgu, berkata sepuluh orang telah ditemui dalam keadaan serius, dan ramai yang sedang dicari.

ICE dapat perisian pengintip Israel untuk menggodam telefon

Agensi Penguatkuasaan Imigresen dan Kastam AS, ICE, kini mempunyai akses kepada perisian pengintip Israel yang berkuasa yang boleh menceroboh hampir mana-mana telefon.



Notis perolehan persekutuan mendedahkan kontrak dua juta dolar antara bahagian siber ICE dan Paragon Solutions, cabang AS bagi vendor perisian pengintip Israel.



Kontrak itu telah dijeda di bawah pentadbiran Biden, yang sedang mengkaji pematuhan terhadap perintah eksekutif yang menyekat perisian pengintip komersial. Tetapi pentadbiran Trump menarik balik pembekuan pada akhir Ogos.

Pengangkut baru Turkiye mengatasi Charles de Gaulle dari Perancis

Turkiye sedang membina kapal pengangkut pesawat baru besar-besaran yang, menurut media Perancis, akan mengatasi Charles de Gaulle dari Perancis.



Le Figaro melaporkan bahawa kapal itu - dikenali sebagai MUGEM, singkatan untuk National Aircraft Carrier dalam bahasa Turki - akan mempunyai panjang 285 meter, lebar 72 meter, dan beratnya melebihi 60,000 tan. Itu jauh lebih besar daripada Charles de Gaulle, yang berukuran 261 meter dan beratnya kira-kira 42,500 ratus tan.



Syarikat penerbangan itu dijangka dilancarkan antara 2027 dan 2028, dan beroperasi sepenuhnya menjelang 2030.