Hanoi cadang henti tren penumpang di ‘jalan kafe rel kereta api’ terkenal
Sekiranya dilaksanakan, cadangan itu bermakna tiada tren penumpang akan melalui laluan antara Stesen Hanoi dan Stesen Long Bien lagi, termasuk kawasan kejiranan padat penduduk di mana kafe-kafe dibina betul-betul di sepanjang rel kereta api.
Gempa bumi 6.4 magnitud landa Filipina
Gegaran berlaku kira-kira jam 11.02 pagi waktu tempatan, pada jarak 55 kilometer di timur laut pekan Manay.
Letupan Chong Bok tidak disengajakan, tindakan bakar sampah jadi punca, kata Kemboja
Ketika proses pembakaran, satu bahan letupan jenis DKZ yang tertinggal dalam timbunan sampah telah meletup, menyebabkan dua anggota tentera Kemboja cedera, seorang parah dan seorang lagi cedera ringan.
Anwar tiba di Türkiye untuk lawatan rasmi tiga hari, perkukuh kerjasama strategik dua hala
Kemuncak lawatan ialah Mesyuarat Majlis Kerjasama Strategik Peringkat Tinggi Malaysia–Türkiye (HLSC) yang julung kali diadakan, dipengerusikan bersama oleh Anwar dan Erdogan.
Banjir kilat di Sulawesi Utara ragut 14 nyawa, empat masih hilang
Gabenor Sulawesi Utara Yulius Selvanus berkata banjir kilat itu turut memusnahkan ratusan rumah serta beberapa bangunan kerajaan, menyebabkan kerosakan besar kepada infrastruktur setempat.
Parti pro-tentera menang fasa pertama pilihan raya junta Myanmar – keputusan rasmi
Berdasarkan kiraan keputusan rasmi yang dikeluarkan antara Jumaat dan Isnin, USDP memenangi 89 daripada 102 kerusi Dewan Rendah yang dipertandingkan dalam fasa pertama undian pada 28 Disember, bersamaan dengan lebih 87 peratus kerusi.
