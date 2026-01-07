Hanoi cadang henti tren penumpang di ‘jalan kafe rel kereta api’ terkenal
Sekiranya dilaksanakan, cadangan itu bermakna tiada tren penumpang akan melalui laluan antara Stesen Hanoi dan Stesen Long Bien lagi, termasuk kawasan kejiranan padat penduduk di mana kafe-kafe dibina betul-betul di sepanjang rel kereta api.
Thailand siasat serangan di Chong Bok, NSC tunggu lampu hijau PM
Siasatan itu dibuat ketika Setiausaha Agung Majlis Keselamatan Negara sedang menunggu lampu hijau daripada Perdana Menteri sementara Anutin Charnvirakul untuk mengadakan mesyuarat bagi menilai implikasi terhadap perjanjian bersama dengan Kemboja.
Parti pro-tentera menang fasa pertama pilihan raya junta Myanmar – keputusan rasmi
Berdasarkan kiraan keputusan rasmi yang dikeluarkan antara Jumaat dan Isnin, USDP memenangi 89 daripada 102 kerusi Dewan Rendah yang dipertandingkan dalam fasa pertama undian pada 28 Disember, bersamaan dengan lebih 87 peratus kerusi.