Hanoi cadang henti tren penumpang di ‘jalan kafe rel kereta api’ terkenal
Sekiranya dilaksanakan, cadangan itu bermakna tiada tren penumpang akan melalui laluan antara Stesen Hanoi dan Stesen Long Bien lagi, termasuk kawasan kejiranan padat penduduk di mana kafe-kafe dibina betul-betul di sepanjang rel kereta api.
Parti pro-tentera menang fasa pertama pilihan raya junta Myanmar – keputusan rasmi
Thailand siasat serangan di Chong Bok, NSC tunggu lampu hijau PM
Kemboja fail aduan PBB, dakwa tentera Thailand musnahkan rumah orang awam
Gempa bumi 6.4 magnitud landa Filipina
Gegaran berlaku kira-kira jam 11.02 pagi waktu tempatan, pada jarak 55 kilometer di timur laut pekan Manay.
Oleh Ozan Ahmet Cetin
Oleh Sadiq S Bhat
Letupan Chong Bok tidak disengajakan, tindakan bakar sampah jadi punca, kata Kemboja
Ketika proses pembakaran, satu bahan letupan jenis DKZ yang tertinggal dalam timbunan sampah telah meletup, menyebabkan dua anggota tentera Kemboja cedera, seorang parah dan seorang lagi cedera ringan.
Anwar tiba di Türkiye untuk lawatan rasmi tiga hari, perkukuh kerjasama strategik dua hala
Kemuncak lawatan ialah Mesyuarat Majlis Kerjasama Strategik Peringkat Tinggi Malaysia–Türkiye (HLSC) yang julung kali diadakan, dipengerusikan bersama oleh Anwar dan Erdogan.
Banjir kilat di Sulawesi Utara ragut 14 nyawa, empat masih hilang
Gabenor Sulawesi Utara Yulius Selvanus berkata banjir kilat itu turut memusnahkan ratusan rumah serta beberapa bangunan kerajaan, menyebabkan kerosakan besar kepada infrastruktur setempat.
Infografik
Puluhan ribu sertai protes Gaza di Istanbul.
Lelaki Muslim berusia 43 tahun dikenal pasti sebagai wira yang merampas senjata penyerang di Sydney.
Hujan lebat dan banjir tambah derita rakyat Palestin di Gaza.
Israel serang Lubnan hampir 700 kali sejak gencatan senjata bermula.
Wartawan Palestin ditahan lebih 100 hari oleh Israel tanpa pertuduhan.
Neo-Nazi mengaku rancang edar gula-gula beracun kepada kanak-kanak Yahudi di NYC.
Datuk Bandar Mamdani ulang komitmen tangkap Netanyahu jika beliau lawat New York.
Video
Rakyat Palestin di Gaza meratapi mangsa serangan terbaharu Israel
00:18
Netanyahu puji serangan AS di Venezuela
00:41
Menteri Pertahanan Venezuela berkata akan menentang tentera asing
01:55
Beberapa letupan gegar ibu negara Venezuela
00:25
Maduro arah Venezuela siap sedia susulan ancaman ‘serangan imperialis’ AS
Podcast
Fokus Hari Ini | 6 Januari
04:07
Fokus Hari Ini | 5 Januari
03:07
Fokus Hari Ini | 2 Januari
03:31
Fokus Hari Ini | 30 Disember
04:04
Fokus Hari Ini | 29 Disember
04:50
