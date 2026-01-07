Parti pro-tentera menang fasa pertama pilihan raya junta Myanmar – keputusan rasmi

Berdasarkan kiraan keputusan rasmi yang dikeluarkan antara Jumaat dan Isnin, USDP memenangi 89 daripada 102 kerusi Dewan Rendah yang dipertandingkan dalam fasa pertama undian pada 28 Disember, bersamaan dengan lebih 87 peratus kerusi.