Hanoi cadang henti tren penumpang di ‘jalan kafe rel kereta api’ terkenal
Sekiranya dilaksanakan, cadangan itu bermakna tiada tren penumpang akan melalui laluan antara Stesen Hanoi dan Stesen Long Bien lagi, termasuk kawasan kejiranan padat penduduk di mana kafe-kafe dibina betul-betul di sepanjang rel kereta api.
Parti pro-tentera menang fasa pertama pilihan raya junta Myanmar – keputusan rasmi
Berdasarkan kiraan keputusan rasmi yang dikeluarkan antara Jumaat dan Isnin, USDP memenangi 89 daripada 102 kerusi Dewan Rendah yang dipertandingkan dalam fasa pertama undian pada 28 Disember, bersamaan dengan lebih 87 peratus kerusi.
Rancangan licik dan jahat Netanyahu untuk terus bunuh rakyat Palestin
Serangan baharu Israel ke atas Gaza mendedahkan agenda sebenar penjajah Zionis — untuk meneruskan genosid — walaupun di bibir mereka sering mengulang hasrat untuk gencatan senjata.
Rakyat Palestin di Gaza meratapi mangsa serangan terbaharu Israel
Netanyahu puji serangan AS di Venezuela
Menteri Pertahanan Venezuela berkata akan menentang tentera asing
Beberapa letupan gegar ibu negara Venezuela
